اللواء عباس ابراهيم لـ “المنار”: الامور تسير في الافق المرسوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 01:07
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معلومات للمنار : اللواء عباس ابراهيم التقى مساء الاثنين الرئيس عون والنائب طلال ارسلان
اللواء عباس ابراهيم لقناة المنار : الامور تسير في الافق المرسوم
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في بعبدا الاتصالات الجارية لمعالجة أحداث الجبل وجرى تداول عدد من الأفكار
رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان التقى برفقة الوزير صالح الغريب الرئيس ميشال عون في بعبدا
النائب ارسلان: أحذر من أي محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حسن أو سوء نية والتسوية لا تمر إلا بإحالتها للمجلس العدلي
مصادر الحزب الديموقراطي للمنار: نتمسك بالمجلس العدلي والرئيس عون حريص على إحقاق الحق والرئيس بري حريص على وحدة الجبل
مصادر مطّلعة للمنار: الرئيس عون يصر على إجراء تحقيق شفاف بحادثة الجبل وبعدها يتم تحديد الجهة التي ستحال القضية إليها
مصادر أمنية للمنار: عملية تسليم المطلوبين بحادثة الجبل لم تنته بعد والرواية المشهدية الكاملة باتت واضحة لدى المحققين
السيد صفي الدين: في كل يوم نزداد قوة وجهوزية للحضور على مختلف الجبهات وسياسة الحصار والعقوبات لن تجدي نفعاً
الجمارك اللبنانية في مطار بيروت الدولي تضبط 44 كلغ من الذهب المشغول مع لبنانيين اثنين قادمين من تركيا
السيطرة على حريق كبير نشب في بساتين وحقول وأحياء في مدينة الهرمل وأضرار كبيرة لحقت بالمزروعات وعدد من المنازل
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران تجاوزت حد 4.5 بالمئة في تخصيب اليورانيوم لتلبية احتياجات محطاتها النووية
رويترز: أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس ماكرون يزور إيران الثلاثاء والأربعاء لبحث سبل وقف التصعيد بين واشنطن وطهران
الكرملين: نريد مواصلة الحوار وبذل الجهود الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني وواشنطن مسؤولة عن التوتر الحالي
مصدر في الخارجية الروسية: الطريقة الفعالة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران تتمثل بتنفيذ كل الأطراف التزاماتها
قائد القوة البرية في الجيش الإيراني: قواتنا مستعدة للرد على أي جشع أو حماقة من قبل الأعداء في البر والبحر والجو
إيران: مقتل شخص وجرح 45 جراء زلزال بقوة 5.7 درجات في محافظة خوزستان جنوب غرب الجمهورية الإسلامية
مسؤول إماراتي كبير: نحن نعمل على الانتقال من "استراتيجية عسكرية" في اليمن إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أولاً"
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز 6 سفن محملة بالمشتقات النفطية رغم حيازتها تصاريح من الأمم المتحدة
مصادر يمنية: مقتل وجرح أكثر من 30 عنصراً من قوى العدوان بانكسار زحفين لهم قبالة منفذ علب في عسير
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ينفي ما ذكره المتحدث باسم تحالف العدوان حول محاولة استهداف سفينة في البحر الأحمر
القوات المسلحة اليمنية: عمليات واسعة لسلاح الجو اليمني المسير على مطار أبها ومحطة كهرباء تهامة بطائرات قاصف 2 k
القوات المسلحة اليمنية: استهداف مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية في مطار أبها وتعطل حركة الملاحة
حركة حماس: حملة الاعتقالات من قبل الاحتلال في الضفة والقدس محاولة يائسة لثنينا عن مواصلة طريق المقاومة
وزير الخارجية العراقية: نرفض تصريحات سفيرنا بواشنطن حول الدعوة للتطبيع وموقفنا ثابت إزاء قضية فلسطين
لندن تجري تحقيقات حول تسريب وثائق سرية نعت فيها سفيرها في واشنطن ترامب بأنه رئيس "أخرق وعديم الكفاءة"
ألمانيا: خلافات داخل الائتلاف الحكومي لميركل بعد رفضها طلباً أميركياً بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا
ارتفاع الفائض في الميزان التجاري الألماني في أيار / مايو إلى 18.7 مليار يورو نتيجة تزايد الطلب الخارجي
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعرب عن "صدمتها" لما يعانيه المهاجرون في مراكز الاحتجاز الأميركية
ترامب يقول إنه سيتم فتح مراكز لاحتجاز المهاجرين أمام الصحافيين بعد انتقادات واسعة لتعاطي إدارته مع هذا الملف
بلجيكا: السلطات تفتح تحقيقاً بعد العثور على متفجرات بدائية الصنع في مخبأ بمدينة اندرلخت قرب العاصمة بروكسل
بريطانيا: تغريم شركة "بريتيش إيرويز" للطيران 204 ملايين يورو على خلفية سرقة بيانات مالية للركاب في عام 2018
الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي يعرب عن استعداده لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين
اللواء عباس ابراهيم لـ “المنار”: الامور تسير في الافق المرسوم
منذ 2 ساعة
8 July، 2019
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