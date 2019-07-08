في ذكرى العصف المأكول.. القسام: ما تدخره المقاومة أعظم بفضل الله

قال المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، مساء الاثنين، إن عجلة الإعداد وصراع الأدمغة مع المحتل لم يتوقفا منذ انتهاء معركة العصف المأكول وإن ما تدخره المقاومة أعظم بفضل الله.

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في تلغرام:” لقد سطر شعبنا ومقاومته ملحمة بطولية خلال معركة العصف المأكول أذهلت العدو والصديق، ومنذ انتهاء المعركة لم تتوقف عجلة الإعداد ولا صراع الأدمغة مع المحتل الذي رأى بعضا من بأس المقاومة خلال معركة حد السيف التي لا زالت تداعياتها تزلزل أركان المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وما تدخره المقاومة أعظم بفضل الله”.

وصادف أمس الأحد السابع من تموز/ يوليو، الذكرى السنوية الخامسة للعدوان العسكري الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، والذي واجهته كتائب القسام بمعركة “العصف المأكول”، الى جانب فصائل المقاومة واستمر 51 يومًا.

المصدر: وكالة شهاب