وفد من بلدية مشهد زار معتقل الخيام واتحاد بلديات جبل عامل: لتفعيل التعاون المشترك

زار وفد ايراني من بلدية مشهد معتقل الخيام وكان في استقباله رئيس بلدية الخيام علي عبدالله وعدد من أعضاء المجلس البلدي، المسؤول عن العمل البلدي في منطقة الجنوب الاولى في حزب الله علي الزين.

وضم الوفد الايراني نائب رئيس البلدية مهدي حاتمي، المسؤول عن العلاقات الدولية حسين كشيري، معاون رئيس البلدية لملف النفايات عباس حسين زاده ومعاونة رئيس البلدية للملف السياحي نرجس شالجيان.

واستمع الوفد الى شرح من الاسرى المحررين عن طرق التعذيب التي كانت تحصل في هذا المعتقل خلال فترة الاحتلال.

وفي سياق توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين بلدية مشهد واتحاد بلديات جبل عامل، زار الوفد الايراني مركز اتحاد بلديات جبل عامل في بلدة الطيبة، حيث كان في استقباله مدير العمل البلدي في المنطقة الأولى رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين ورؤساء بلديات وفاعليات.

بعدها، اطلع الوفد على انجازات الاتحاد والبلديات في المجالات الاقتصادية والسياحية والبيئية.

وأكد المجتمعون “ضرورة تفعيل التعاون واستمرار اللقاءات لما فيه المصلحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام