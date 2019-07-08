حردان استقبل الاحمد: لافشال كل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

أكد النائب اسعد حردان أن “دعم الفلسطينيين يتم عن طريق التحركات الضاغطة لاسقاط وافشال كل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية”.

كلام حردان جاء الاثنين خلال استقباله عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد وأمين سر الحركة وفصائل المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات، في حضور نائب رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي” وائل الحسنية وعميد الإعلام معن حمية وعضو المجلس الأعلى قاسم صالح.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع على الساحتين الفلسطينية والقومية. وكان تشديد على “حشد الطاقات في مواجهة “صفقة القرن” وكل المخططات التي تستهدف تصفية المسألة الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام