سلسلة اخبار محلية متفرقة

اكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر للمنار السيطرة على الحريق الضخم الذي تجدد اليوم بعد اندلاعه امس في جرود بلدتي النبي موسى وصبوبا وحربتا في البقاع الشمالي واتى على مساحات واسعة من الاشجار الحرجية المعمرة.

وواجهت فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية صعوبة في اخماد الحريق وتدخلت طوافات الجيش للمساعدة .

_______________________________________________

نفى المكتب الإعلامي لمجلسِ القضاءِ الأعلى ما أوردته بعض وسائلِ الإعلامِ حولَ سقوطِ احدِ المصاعدِ في قصرِ العدل في بيروتَ وسقوطِ جرحى مؤكداً اَنَ هذا الامرَ عارٍ منَ الصِحَةِ تماماً.

_______________________________________________

جال وزير السياحة أواديس كيدانيان، برفقة مقرر لجنة السياحة النائب سيزار معلوف، في أجنحة معرض الزهور والحرف في بعلبك، وكان في استقبالهما منظم المعرض رئيس جمعية بعلبك والجوار المهندس خالد ياغي

وتفقد كيدانيان ومعلوف حركة المطاعم والمقاهي والمنتزهات على ضفاف مرجة ونهر رأس العين، وزارا قلعة بعلبك الأثرية .

واكد الوزير كيدانيان أن تواجد السواح الأجانب والأوروبيين أكثر من اللبنانيين، وهذا يدل على عظمة هذه المدينة، وعظمة القلعة، وعظمة شعب بعلبك.

_______________________________________________

في إطارِ رفعِ المستوى العلمي والسعي لتحقيقِ أعلى نسبةِ نجاحٍ في الدورةِ الثانيةِ لامتحانِ الشهادةِ المتوسطة، أطلقَ اتحاد بلدياتِ جبلِ عامل دورةَ تقويةٍ للطلابِ في ثانويةِ مجدل سلم الرسمية. كما تخللَ الدورةَ دروسٌ توجيهيةٌ حولَ الطرقِ الافضلِ للدرسِ وإدارةِ الوقتِ وغيرِها من الأمورِ التي تساعِدُ الطالبَ على النجاح.

_______________________________________________

طقس صيفي رَطِب لا يزالُ يُسيطرُ على لبنانَ والحوضِ الشرقيِ للمتوسِطِ اليومَ ولليومينِ المقبِلَين. وتوقعت دائرة التقديراتِ في مصلحةِ الارصادِ الجوية أن يكونَ الطقس غداً الثَلاثاء قليلَ السحبِ معَ استقرارٍ بدرجاتِ الحرارةِ التي يبلُغُ أقصاها على الساحِل 33 درجةً فيما يكون الاحساس بالحرِّ أعلى بفعلِ ارتفاعِ نِسبَةِ الرطوبة. كما يتكون الضباب على المرتفعات.

المصدر: قناة المنار