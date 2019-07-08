لبنان: ضحايا بحوادث سير في العديد من المناطق

قضى وجرح عدة اشخاص في حوادث سير مختلفة وقعت الاثنين في العديد من المناطق اللبنانية.

فقد اشارت غرفة التحكم المروري في لبنان الى ان شخصا قتل نتيجة حادث صدم على طريق عام بلدة عين الذهب في عكار(شمال).

واضاف الغرفة ان شخصا آخر قتل نتيجة حادث صدم على طريق عام حوش الحريمة في قضاء البقاع الغربي.

وتابعت الغرفة ان شخصا اصيب بجروح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية في الشارع العام بزغرتا(شمال).

ولفتت الغرفة الى ان شخصا اصيب أيضا بجروح نتيجة حادث صدم وقع في محلة العيرونية في الضنية شمال لبنان.

وتشير الكثير من الاحصاءات ان السرعة هي احد الاسباب الرئيسية لوقوع حوادث السير، علما ان قوى الامن الداخلي اللبناني حررت 1101 ضبط بمخالفات سرعة زائدة بتاريخ 7-7-2019.

المصدر: غرفة التحكم المروري