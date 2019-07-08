ارسلان والغريب غادرا قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 8 2019 - 18:59
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في بعبدا الاتصالات الجارية لمعالجة أحداث الجبل وجرى تداول عدد من الأفكار
رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان التقى برفقة الوزير صالح الغريب الرئيس ميشال عون في بعبدا
النائب ارسلان: أحذر من أي محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حسن أو سوء نية والتسوية لا تمر إلا بإحالتها للمجلس العدلي
السيد صفي الدين: في كل يوم نزداد قوة وجهوزية للحضور على مختلف الجبهات وسياسة الحصار والعقوبات لن تجدي نفعاً
الجمارك اللبنانية في مطار بيروت الدولي تضبط 44 كلغ من الذهب المشغول مع لبنانيين اثنين قادمين من تركيا
السيطرة على حريق كبير نشب في بساتين وحقول وأحياء في مدينة الهرمل وأضرار كبيرة لحقت بالمزروعات وعدد من المنازل
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران تجاوزت حد 4.5 بالمئة في تخصيب اليورانيوم لتلبية احتياجات محطاتها النووية
الكرملين: نريد مواصلة الحوار وبذل الجهود الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني وواشنطن مسؤولة عن التوتر الحالي
مصدر في الخارجية الروسية: الطريقة الفعالة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران تتمثل بتنفيذ كل الأطراف التزاماتها
إيران: مقتل شخص وجرح 45 جراء زلزال بقوة 5.7 درجات في محافظة خوزستان جنوب غرب الجمهورية الإسلامية
مسؤول إماراتي كبير: نحن نعمل على الانتقال من "استراتيجية عسكرية" في اليمن إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أولاً"
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز 6 سفن محملة بالمشتقات النفطية رغم حيازتها تصاريح من الأمم المتحدة
حركة حماس: حملة الاعتقالات من قبل الاحتلال في الضفة والقدس محاولة يائسة لثنينا عن مواصلة طريق المقاومة
وزير الخارجية العراقية: نرفض تصريحات سفيرنا بواشنطن حول الدعوة للتطبيع وموقفنا ثابت إزاء قضية فلسطين
لندن تجري تحقيقات حول تسريب وثائق سرية نعت فيها سفيرها في واشنطن ترامب بأنه رئيس "أخرق وعديم الكفاءة"
ألمانيا: خلالفات داخل الائتلاف الحكومي لميركل بعد رفضها طلباً أميركياً بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا
ارتفاع الفائض في الميزان التجاري الألماني في أيار / مايو إلى 18.7 مليار يورو نتيجة تزايد الطلب الخارجي
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعرب عن "صدمتها" لما يعانيه المهاجرون في مراكز الاحتجاز الأميركية
ترامب يقول إنه سيتم فتح مراكز لاحتجاز المهاجرين أمام الصحافيين بعد انتقادات واسعة لتعاطي إدارته مع هذا الملف
بلجيكا: السلطات تفتح تحقيقاً بعد العثور على متفجرات بدائية الصنع في مخبأ بمدينة اندرلخت قرب العاصمة بروكسل
بريطانيا: تغريم شركة "بريتيش إيرويز" للطيران 204 ملايين يورو على خلفية سرقة بيانات مالية للركاب في عام 2018
الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي يعرب عن استعداده لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين
ارسلان والغريب غادرا قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح(الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 2 ساعة
8 July، 2019
التعليقات
ذات صلة
وفد من بلدية مشهد زار معتقل الخيام واتحاد بلديات جبل عامل: لتفعيل التعاون المشترك
الشيخ قاووق: إيران أثبتت أنها لا تساوم على حقها ولا تخشى التهديدات الأميركية
الجيش اللبناني: توقيف سعودي لارتباطه بموقوف متهم بتهريب “الكبتاعون”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}