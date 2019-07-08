الطاقة الذرية الايرانية: نسبة تخصيب اليورانيوم بلغت نحو 4.5 % – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2019 - 18:59

الطاقة الذرية الايرانية: نسبة تخصيب اليورانيوم بلغت نحو 4.5 %

منذ 2 ساعة 8 July، 2019
برنامج ايران النووي
ايران - عربي وإقليمي

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية “بهروز كمالوندي” ان نسبة تخصيب اليورانيوم في ايران بلغت نحو 4.5 % ، مشيرا الى انه سيتم تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مفتشيها نماذج من اليورانيوم المخصب الجديد عصر اليوم الاثنين.

وقال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية والمتحدث بأسمها “بهروز كمالوندي” في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس:” ان تخصيب اليورانيوم في البلاد تخطى مستوى 3.67 % ، وفي الوقت الحاضر فان المواد المنتجة بلغت حوالي 4.5 % “، مضيفا:” يلبي مستوى التخصيب الحالي تماما إنتاج الوقود لمفاعلات الطاقة التي تحتاجها البلاد”.
واوضح كمالوندي:” من اجل انتاج وقود محطات الطاقة يستخدم يورانيوم مخصب بمستويات مختلفة الى حد أقصى قدره 5 ٪ وما دون”.
وتابع قائلا:” نظرا الى النماذج المأخوذة من المواد المنتجة من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدين في ايران ونقلها الى اصفهان، فانه يتوقع حتى عصر اليوم، ان يضع المفتشون نتائج تحليل المواد والمستوى الدقيق لمستوى التخصيب حتى تصرف الوكالة الدولية”.
وكانت ايران قد اعلنت أمس الاحد انها ستتخطى مستوى التخصيب 3.67% بعد انتهاء مهلة 60 يوما وعدم وفاء الدول الاوروبية بالتزاماتها تجاه ايران في اطار الاتفاق النووي.

المصدر: فارس

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