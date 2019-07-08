الرئيسان عون وبري بحثا الاوضاع العامة

التقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين في قصر بعبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه قبل اسبوع.

وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار، في اطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث.

وبعد اللقاء، لم يشأ الرئيس بري الادلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين، والقول “جئنا نصبح على فخامة الرئيس”.

كما استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي البرت سرحان وعرض معه عمل الوزارة واوضاع قصور العدل، اضافة الى مواضيع تتصل بوضع القضاء واستقلاليته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام