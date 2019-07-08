فنيش: على السلطات الأمنية والقضائية ان تقوم بالمحاسبة دون غطاء لاحد

دعا وزير الشباب والرياضة في الحكومة اللبنانية محمد فنيش الى “تجاوز ما حصل في الجبل، ليس على قاعدة التقصير في المحاسبة، انما لا يجوز في حال من الأحوال أن يمنع أي إنسان أو جهة من التعبير عن نفسها، أو من ممارسة حقها في حرية التنقل”.

وقال فنيش “من حق اي جهة أن يكون لها الحق في ممارسة أي نشاط سياسي أو إجتماعي مهما كانت الخلافات”، وتابع “من يخالف القوانين ويلجأ إلى السلاح ويسبب أذى لإيقاع خسائر في أرواح الناس، لا يمكن القبول بتغطيته”، واكد ان “المطلوب المعالجة وأن تأخذ السلطات الأمنية والقضائية دورها في المحاسبة، دون أي غطاء لمن ارتكب هذه الجرائم”.

واشار فنيش الى ان “الوطن بحاجة لمزيد من التعاون ومن توفير إلإستقرار لتمكين المعنيين بالمسؤولية في الحكومة أو في المجلس النيابي أو في أي موقع، من تأمين الحلول لمشاكل الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام