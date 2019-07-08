عبد الرحيم مراد استقبل وفدين فلسطينيين: لإنشاء جبهة تواجه “صفقة القرن” وإفرازاتها

زار عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد موفدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرافقه أمين سر منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، في حضور نائب رئيس حزب الاتحاد عضو المكتب السياسي أحمد مرعي وعضو المكتب السياسي طلال خانكان وأمين الإعلام خالد المعلم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات السياسية العربية والفلسطينية، ولاسيما الموقف العربي الموحد تجاه صفقة القرن المشؤومة واستهدافاتها للقضية الفلسطينية، حيث اعتبر الطرفان، بحسب بيان أن “هذه الصفقة تخدم الكيان الصهيوني وسياساته التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأمن العرب ومستقبلهم”.

وأشاد حزب الاتحاد خلال اللقاء “بالموقف الفلسطيني الموحد تجاه هذه الصفقة”، وطالب القوى الفلسطينية “بالمزيد من التماسك لمواجهة كل المشاريع التي تحضر لتصفية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في التحرير والعودة”.

وطالب الأمة “بأن تعيد الاعتبار الى قضية فلسطين انطلاقا من أنها أم القضايا العربية وقضية العرب المركزية”.

كذلك استقبل مراد نائب الأمين العام ل”الجبهة الشعبية- القيادة العامة” طلال ناجي، يرافقه أعضاء القيادة أنور رجا وأبو عماد رامز وأمين سر الساحة اللبنانية أبو كفاح وأبو عبدو.

وتداول المجتمعون “بسبل إيقاف هذا النزف العربي والهرولة المتسارعة لإدخال المنطقة بصفقات مشبوهة خارج إرادة وتطلعات شعبنا العربي من محيطه إلى خليجه بهدف شطب فلسطين من الخارطة السياسية وإضاعة حقوق شعبها لينعم الكيان الصهيوني بالأمن لتحقيق سياساته التوسعية”، وطالبوا “بضرورة العمل على إنشاء جبهة تواجه صفقة القرن وإفرازاتها وتعيد للحق الفلسطيني مكانته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام