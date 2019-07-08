العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين في الاغوار الشمالية

أخطرت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين، بوقف بناء خزان مياه في قرية كردلة في الأغوار الشمالية في الاراضي المحتلة، في انتهاك فاضح لحق الشعب الفلسطيني بالعيش بسلام وبشكل طبيعي والحصول على المياه للشرب والاستخدام، التي تكفله القوانين الدولية.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طواقم من الإدارة المدنية للاحتلال سلمت إخطارات للأهالي بوقف البناء في خزان المياه، رغم أن الشروع ببنائه كان قد بدأ منذ فترة في المنطقة العلوية للقرية، ومن المفترض أن يغذي القرية كاملة بمياه الشرب”.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت خلال السنوات القليلة الماضية نحو 120 إخطارا بوقف البناء في الأغوار الشمالية، وهو ما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

المصدر: وكالة معاً