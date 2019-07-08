حماس: قضية الاسرى من الثوابت الفلسطينية

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري أن “قضايا أسرانا الأبطال القابعين خلف سجون الاحتلال الإسرائيلي هي من الثوابت الفلسطينية، ولأجلها يغضب شعبنا ويثور لنصرتها”.

وأوضح المصري في كلمة له خلال وقفة تضامنية نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية تنديداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية في تفتيش أهالي الاسرى على الحواجز، وذلك أمام بوابة بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة الاثنين أن “الاحتلال يمارس أبشع عنصريته تجاه ذوي أهالي الاسرى أثناء زيارة أبنائهم لتنكيل بهم وإذلالهم”.

وأشار المصري الى ان “سياسة الاحتلال في التفيش العاري لأهالي الأسرى على الحواجز، دليل بأنه لا قيم ولا أخلاقيات ولا رادع لهذا العدو، في ممارسته كل أنواع الاضطهاد والتنكيل بحق أهالي الأسرى، والأسرى القابعين خلف سجون المحتل”.

وقال المصري إن “إدارة مصلحة سجون الاحتلال تمارس بشكل متواصل سياسات عنصرية لا يقبل بها أحد، على ما يربو لـ6 آلاف أسير فلسطيني، وأحرمانهم من أبسط حقوقهم”، موضحاً بأن أسرانا يواجهون تلك السياسات العنصرية بأمعائهم الخاوية والإضراب المفتوح عن الطعام”.

وعن انتصار الاسرى في معركتهم الأخيرة، قال المصري إن “الاحتلال خضع لشروط أسرانا بعد إعلان حالة النفير داخل السجون والتهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام، حتى يتراجع العدو عن سياساته، مؤكداً بأن معركة أسرانا انتصروا على سطوة إدارة مصلحة السجون في التراجع الفوري عن سياسته الممنهجه ضدهم”.

وعن ملف تبادل الاسرى، أوضح المصري أن “الاحتلال يخشى من المواجهة السياسة في التفاوض مع المقاومة الفلسطينية والقبول بشروط معايير الصفقة”، مشددا على ان “جنودهم لن يرو النور حتى يرى أسرانا الابطال النور وإطلاق سراحهم”.

المصدر: فلسطين اليوم