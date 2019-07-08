دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

أشار طبيب مختص إلى أن الفطر، له تأثير فعال لمن يعانون من مرض السكري، كذلك يعتبر مضادا فعالا لشتى الأورام.

وقال الطبيب المختص لـ “سبوتنيك”، إن الفطر يؤثر إيجابيا على عمل الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، ويعتبر مخزنا للفيتامينات والمواد المغذية، مع مراعاة كمية استهلاكه.

وأضاف المختص، إن لم يكن الشخص يعاني من أمراض تتعارض مع أكله فبإمكان تناوله بشكل يومي.

وأشار الطبيب إلى ضرورة تناوله بشكل مستمر للأشخاص الذين يعانون من السكري، فهو يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم.

للفطر “عيش الغراب” فوائد صحية كثيرة، فهو يعتبر البديل الأول للحوم، كما أن احتواءه على نسبة عالية من البروتينات يجعل منه عنصراً غذائياً مهما خاصّة للأطفال في مرحلة نموّهم. كما أنّ الفطر بشكل عام غني بحمض الفوليك والذي يحمي الجسم من الإصابة بالأنيميا، وغناه بالكولين يحمي الجسم من تصخّم الطحال، ومن نزيف الكلى.

المصدر: سبوتنيك