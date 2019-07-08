هزة ارضية بقوة 5.7 ريختر تضرب جنوب غرب ايران

ضربت هزة ارضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبل ظهر اليوم الاثنين مدينة مسجد سليمان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة 11 و 30 دقيقة قبل الظهر بالتوقيت المحلي (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش) في عمق 17 كم من سطح الارض.

وكان مركز الهزة على بعد 19 كم من مدينة مسجد سليمان و 29 كم من مدينة قلعة خواجة و 37 كم من مدينة ايذة.

ولم يصل لغاية الان تقرير بوقوع اضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزة الارضية.

المصدر: وكالة فارس