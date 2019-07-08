تعز: مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان إثر قصف استهدفهم بعدد من صواريخ الكاتيوشا في معسكر خالد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 8 2019 - 11:02

تعز: مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان إثر قصف استهدفهم بعدد من صواريخ الكاتيوشا في معسكر خالد

منذ 22 mins 8 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة