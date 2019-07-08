تعز: مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان إثر قصف استهدفهم بعدد من صواريخ الكاتيوشا في معسكر خالد – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 8 2019 - 11:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: طهران تمنح الدول الأوروبية مهلة 60 يوماً إضافياً وإلا ستتخذ خطوتها الثالثة
عراقجي: وتيرة تقليص طهران لإلتزاماتها قد تؤدي إلى إنهاء مشاركتها في الإتفاق النووي ونستخدم حقنا طبقا للمادتين 26 و 36
عراقجي: من المؤكد أننا سنزرع اليأس لدى أميركا في متابعة سياستها وسنجبرها على التراجع عن مواقفها
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مصالحنا أمام الإرهاب الإقتصادي الذي تمارسه أميركا
ظريف: لا عذر للدول الأوروبية للإمتناع عن اتخاذ موقف سياسي حازم للحفاظ على الإتفاق النووي ومواجهة نهج التفرد الأميركي
شركة النفط الوطنية في ايران تعلن عن إتاحة إمكانية شراء المشترين الأجانب النفط الخام بصفتهم الطبيعية في بورصة الطاقة
المانيا تدعو ايران إلى التراجع عن الأنشطة النووية التي تتعارض مع إلتزاماتها وتقول إنها تتواصل مع بقية الأطراف
الخارجية البريطانية: لندن ملتزمة بالإتفاق النووي وعلى إيران التراجع فوراً عن جميع الأنشطة المتعارضة مع الاتفاق
مسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي: قلقون من خطوات إيران التي تقوض الإتفاق النووي ونحثها على التراجع
رئيس حكومة الإحتلال: إعلان إيران مباشرة تخصيب اليورانيوم خطوة خطيرة للغاية وأدعو الاوروبيين إلى فرض عقوبات قاسية عليها
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: المحاولات الأميركية الجديدة لإخضاع ايران ستنتهي الى الفشل
الشيخ دعموش: التخبط الأميركي بعد سقوط الطائرة دفع الكثير من حلفائها إلى التساؤل عما بقي من معادلة الردع الأميركية
الرئيس مهدي المشاط: المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت والأسلحة الجديدة ستحدث فارقاً في موازين القوى
وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي تشهد كل يوم تطوراً
مواجهات بين قوات مدعومة من الإمارات ومسلحين من قبيلة الهجر الرافضين لتمركز قوات اماراتية في مديرية شبوة شرق اليمن
القوات العراقية تعلن بدء عملية واسعة لتطهير مناطق بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولاً إلى الحدود مع سوريا
وزير الدفاع العراقي للمبعوث الأميركي الخاص بالعراق وسوريا: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار والمنطقة
اليهود الفلاشا في كيان الإحتلال يدعون إلى تظاهرات جديدة نهار الإثنين في تل أبيب احتجاجاً على التمييز الممنهج ضدهم
الخارجية العمانية: بن علوي بحث مع الرئيس الأسد العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز مساعي استعادة الأمن في المنطقة
مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا يدعو ألمانيا إلى إرسال قوات برية إلى الشمال السوري لـ "المساعدة في محاربة داعش"
تعز: مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان إثر قصف استهدفهم بعدد من صواريخ الكاتيوشا في معسكر خالد
منذ 22 mins
8 July، 2019
التعليقات
ذات صلة
جيش الاحتلال: قوة عسكرية إسرائيلية رصدت طائرة مُسيرة تسللت من قطاع غزة قبل إسقاطها
الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة
خفر السواحل الايراني يدشن زوارق دورية من طراز “حيدر”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}