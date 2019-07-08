فوائد مذهلة لفيتامين C.. ما هي أفضل المصادر للحصول عليه؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2019 - 11:01

فوائد مذهلة لفيتامين C.. ما هي أفضل المصادر للحصول عليه؟

منذ 19 mins 8 July، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

فيتامين C هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويعتبر أفضل علاج للبرد، كما يمكن أن يساعد في درء أمراض السرطان، والسكتات الدماغية، ومرض الزهايمر.

ويساعد الفيتامين C الجسم على:

-امتصاص الحديد من الطعام
-إنتاج الكولاجين
-تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى
-الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية
-الحماية من الكدمات
-الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح
-الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي
-منع التجاعيد
-حماية القلب
-زيادة قوة الدماغ
-حفظ النظر

مشاكل النقص: الاسقربوط، وهو مرض يسبب فقدان الأسنان، والنزيف الحاد وتورم اللثة

مصادر الغذاء: ثمار الحمضيات، والتوت، والبطيخ، والفلفل والخضار الورقية الداكنة، والبطاطا، والطماطم.

الكميات الزائدة: قد يسبب الإكثار من تناول فيتامين C الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

المصدر: سي ان ان

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