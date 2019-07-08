فوائد مذهلة لفيتامين C.. ما هي أفضل المصادر للحصول عليه؟

فيتامين C هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويعتبر أفضل علاج للبرد، كما يمكن أن يساعد في درء أمراض السرطان، والسكتات الدماغية، ومرض الزهايمر.

ويساعد الفيتامين C الجسم على:

-امتصاص الحديد من الطعام

-إنتاج الكولاجين

-تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى

-الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية

-الحماية من الكدمات

-الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح

-الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي

-منع التجاعيد

-حماية القلب

-زيادة قوة الدماغ

-حفظ النظر

مشاكل النقص: الاسقربوط، وهو مرض يسبب فقدان الأسنان، والنزيف الحاد وتورم اللثة

مصادر الغذاء: ثمار الحمضيات، والتوت، والبطيخ، والفلفل والخضار الورقية الداكنة، والبطاطا، والطماطم.

الكميات الزائدة: قد يسبب الإكثار من تناول فيتامين C الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

المصدر: سي ان ان