فوائد مذهلة لفيتامين C.. ما هي أفضل المصادر للحصول عليه؟

فيتامين C هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويعتبر أفضل علاج للبرد، كما يمكن أن يساعد في درء أمراض السرطان، والسكتات الدماغية، ومرض الزهايمر.
ويساعد الفيتامين C الجسم على:
-امتصاص الحديد من الطعام
-إنتاج الكولاجين
-تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى
-الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية
-الحماية من الكدمات
-الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح
-الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي
-منع التجاعيد
-حماية القلب
-زيادة قوة الدماغ
-حفظ النظر
مشاكل النقص: الاسقربوط، وهو مرض يسبب فقدان الأسنان، والنزيف الحاد وتورم اللثة
مصادر الغذاء: ثمار الحمضيات، والتوت، والبطيخ، والفلفل والخضار الورقية الداكنة، والبطاطا، والطماطم.
الكميات الزائدة: قد يسبب الإكثار من تناول فيتامين C الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.
المصدر: سي ان ان