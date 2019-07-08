الرئيس الامريكي دونالد #ترامب: من الافضل لـ #ايران توخي الحذر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2019 - 00:32

الرئيس الامريكي دونالد #ترامب: من الافضل لـ #ايران توخي الحذر

منذ 41 mins 7 July، 2019
أخبار موقع المنار

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