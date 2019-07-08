اليمن: قصف بالرشاشات المتوسطة للغزاة والمرتزقة على منطقة 7يوليو السكنية في #الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2019 - 00:32

اليمن: قصف بالرشاشات المتوسطة للغزاة والمرتزقة على منطقة 7يوليو السكنية في #الحديدة

منذ 2 ساعة 7 July، 2019
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