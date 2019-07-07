اغلاق المجال الجوي فوق مطار #معيتيقة بالعاصمة الليبية #طرابلس الى إشعار آخر بعد سقوط صواريخ مجهولة المصدر(يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2019 - 22:08

اغلاق المجال الجوي فوق مطار #معيتيقة بالعاصمة الليبية #طرابلس الى إشعار آخر بعد سقوط صواريخ مجهولة المصدر(يونيوز)

منذ 13 mins 7 July، 2019
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