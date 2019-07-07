الدفاع المدني اللبناني :اخماد حريق داخل منزل في طبرجا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2019 - 19:32
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ايران تقرر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لتتجاوز الـ 3.67 % في إطار تقليص التزاماتها بموجب الإتفاق النووي
مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: طهران تمنح الدول الأوربية مهلة 60 يوماً إضافياً وإلا ستتخذ خطوتها الثالثة
عراقجي: وتيرة تقليص طهران لإلتزاماتها قد تؤدي إلى إنهاء مشاركتها في الإتفاق النووي ونستخدم حقنا طبقا للمادتين 26 و 36
عراقجي: من المؤكد أننا سنزرع اليأس لدى أميركا في متابعة سياستها وسنجبرها على التراجع عن مواقفها
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مصالحنا أمام الإرهاب الإقتصادي الذي تمارسه أميركا
ظريف: لا عذر للدول الأوروبية للإمتناع عن اتخاذ موقف سياسي حازم للحفاظ على الإتفاق النووي ومواجهة نهج التفرد الأميركي
شركة النفط الوطنية في ايران تعلن عن إتاحة إمكانية شراء المشترين الأجانب النفط الخام بصفتهم الطبيعية في بورصة الطاقة
المانيا تدعو ايران إلى التراجع عن الأنشطة النووية التي تتعارض مع إلتزاماتها وتقول إنها تتواصل مع بقية الأطراف
الخارجية البريطانية: لندن ملتزمة بالإتفاق النووي وعلى إيران التراجع فوراً عن جميع الأنشطة المتعارضة مع الاتفاق
مسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي: قلقون من خطوات إيران التي تقوض الإتفاق النووي ونحثها على التراجع
رئيس حكومة الإحتلال: إعلان إيران مباشرة تخصيب اليورانيوم خطوة خطيرة للغاية وأدعو الاوروبيين إلى فرض عقوبات قاسية عليها
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: المحاولات الأميركية الجديدة لإخضاع ايران ستنتهي الى الفشل
الشيخ دعموش: التخبط الأميركي بعد سقوط الطائرة دفع الكثير من حلفائها إلى التساؤل عما بقي من معادلة الردع الأميركية
الجيش اليمني يزيح الستار عن أسلحة جديدة وهي صاروخ قدس-1 المجنح وطائرات صماد-3 وصماد-1 وقاصف 2k المسيرة
الرئيس مهدي المشاط: المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجئات والأسلحة الجديدة ستحدث فارقاً في موازين القوى
وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي تشهد كل يوم تطوراً
مواجهات بين قوات مدعومة من الإمارات ومسلحين من قبيلة الهجر الرافضين لتمركز قوات اماراتية في مديرية شبوة شرق اليمن
القوات العراقية تعلن بدء عملية واسعة لتطهير مناطق بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولاً إلى الحدود مع سوريا
الرئيس العراقي للمبعوث الأميركي: العراق يسعى لانتهاج سياسة متوازنة مع الجميع ترمي إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة
وزير الدفاع العراقي للمبعوث الأميركي الخاص بالعراق وسوريا: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار والمنطقة
إعلام العدو يعلن مقتل مستوطنة متأثرة بجراح أصيبت بها نتيجة إطلاق صواريخ من غزة نحو عسقلان في شهر أيار / مايو الماضي
حركة حماس: الفعل المقاوم المتواصل خاصة في مدينة القدس هو السياج الحامي لحقوق شعبنا وهو الذي سيرسم حدود المدينة
اليهود الفلاشا في كيان الإحتلال يدعون إلى تظاهرات جديدة نهار الإثنين في تل أبيب احتجاجاً على التمييز الممنهج ضدهم
حريق في مرتفعات النبي موسى المجاورة لبلدة صبوبا في البقاع شرق لبنان أتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والمثمرة
مراسل المنار: طوافات الجيش اللبناني تتدخل لإطفاء النيران المندلعة في مرتفعات النبي موسى في البقاع شرق لبنان
الرئيس السوري يبحث مع وزير الخارجية العماني في دمشق التحديات المفروضة على المنطقة برمتها وكيفية التصدي لها
الخارجية العمانية: بن علوي بحث مع الرئيس الأسد العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز مساعي استعادة الأمن في المنطقة
مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا يدعو ألمانيا إلى إرسال قوات برية إلى الشمال السوري لـ "المساعدة في محاربة داعش"
انتشال 13 جثة من مقبرة معسكر الطلائع جنوب الرقة تعود لمواطنين سوريين قتلوا بغارات التحالف أثناء سيطرة داعش على المدينة
قوات حكومة الوفاق في ليبيا تشن هجوماً جديداً على تمركزات قوات حفتر جنوب طرابلس للسيطرة على المطار القديم
البابا فرنسيس يعلق على قصف مركز لإيواء المهاجرين في ليبيا: لا يمكن السماح بأحداث كهذه وأتمنى اقامة ممرات إنسانية لهم
رئيس المجلس العسكري في السودان: هناك جهات لم تكن ترغب بالوصول لإتفاق ويجب توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة
محادثات بين حركة طالبان ومسؤولين أفغان في العاصمة القطرية وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم عملية السلام في أفغانستان
الدفاع المدني اللبناني :اخماد حريق داخل منزل في طبرجا
منذ 2 ساعة
7 July، 2019
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