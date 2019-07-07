الوزير حسن مراد: نضع امكانياتنا في تصرف وزير الثقافة للعمل على تجهيز مكتبات البقاع

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد انه “يضع امكانياته في تصرف وزير الثقافة محمد داوود داوود من أجل العمل على تحسين وتجهيز المكتبات، والتنسيق مع البلديات والقطاع الخاص، خدمة للبقاع”.

كلام مراد جاء خلال غداء أقامه على شرف داوود في دارته في شتورا، عقب جولة على مؤسسات “الغد الافضل” حضره عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله وقيادات من البقاعين الغربي والاوسط ورجال دين. وشدد مراد على “اهمية العمل على تفعيل دور المنتديات والمعارض في البقاع”، لافتا الى “أهمية تأمين صالة للمعارض تابعة لوزارة الثقافة يلجأ إليها الفنانون عند الحاجة، للمساهمة في عكس صورة جميلة عن البقاع”، مطالبا وزارة الثقافة “بتبني الآثار المكتشفة في البقاع والمودعة لدى البلديات كي تكون مرجعا سياحيا وثقافيا ومنارة مشعة للمنطقة”.

داوود

بدوره قال الوزير داوود: “بيننا والوزير مراد تاريخ مشترك من النضال العروبي والمواقف المحورية المشتركة من القضية الفلسطينية”، لافتا الى انه والوزير مراد “يعملان على تصويب العلاقة مع سوريا وتصحيحها لمعرفة اهمية إعادة هذه العلاقة الى حتميتها التاريخية”.

واضاف: “تجمعنا رؤية واحدة في هذا الوطن هي أهمية استثمار الانسان واستثمار الارض بطريقة تليق بالوطن وابنائه”.

ونوه داوود ب”التجربة التربوية الرائدة لمراد على امتداد مساحة الوطن في صور وصيدا والنبطية والبقاع بما يعزز العيش المشترك بالفعل والممارسة وليس بمجرد الشعارات”.

وأردف: “اننا في وزارة الثقافة نبذل الجهود للحفاظ على الثروة الاثرية في لبنان ونشجع الجميع للتصريح عن المجموعات التراثية والاثرية التي يرغب مالكوها بعرضها، وتقوم الوزارة بكل الخطوات المطلوبة تسهيلا لذلك انطلاقا من مسؤوليتنا جميعا في الحفاظ على لبنان والتزامنا التام في المحافظة على لبنان وآثاره”.

وختم مؤكدا “اهمية السعي من اجل انشاء جيل مثقف ورسم سياسة ثقافية وطنية هادفة ودعم المؤسسات الثقافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام