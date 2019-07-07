عودة عشرات الأسر المهجرة إلى القصير في ريف حمص

أعلن التلفزيون السوري عودة عشرات الأسر المهجرة الى منازلها في مدينة القصير بريف حمص الغربي بعد نحو سبع سنوات من التهجير.

وقال محافظ حمص طلال البرازي في تصريح للصحافيين: “إن عودة الدفعة الأولى من أهالي القصير الى مدينتهم تأتي ضمن خطة الدولة لعودة الاهالي الى المناطق المحررة كما باقي مناطق المحافظة فى تدمر وتلبيسة والحولة وحي الوعر في ظل توافر المستلزمات الاساسية واللوجستية لعودتهم مع تأمين خدمات البنى التحتية ولا سيما التعليمية والصحية منها بالتنسيق والتعاون مع الوحدات الادارية ومجلس مدينة القصير لمساعدة الاهالي في ترميم منازلهم المتضررة والتعويض عن الاضرار وبدعم من المجتمع الاهلي بما يعزز استقرار الاسر العائدة”.

وأكد “أهمية القصير باعتبارها قطبا اقتصاديا مهما للمنطقة ومحيطها ومركزا تجاريا مهما لقربها من الحدود اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام