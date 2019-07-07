النائب ايهاب حمادة : نطلب تدخل طوافات الجيش اللبناني سريعا للمساعدة في إطفاء الحرائق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2019 - 19:33

النائب ايهاب حمادة : نطلب تدخل طوافات الجيش اللبناني سريعا للمساعدة في إطفاء الحرائق

منذ 3 ساعة 7 July، 2019
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