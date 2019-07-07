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July 7 2019 - 16:39

وزير الدفاع العراقي للمبعوث الأميركي : لن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف دول الجوار

منذ 28 mins 7 July، 2019
وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري
العراق - عربي وإقليمي

أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد، للمبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا جيم جيفري مجددا موقف بغداد الرافض لاستخدام الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي دولة من دول الجوار.

وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية، “استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري صباح اليوم الاحد المبعوث الاميركي الخاص جيم جيفري والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم والاسناد للقوات المسلحة التي تنفذ عمليات مستمرة في مناطق تواجد العناصر الارهابية”.

وتابع البيان ” أثنى المبعوث الأميركي على المهام والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة الارهاب، وأكد ان الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في اراضيه”.

من جانبه اكد وزير الدفاع العراقي، وفقا للبيان، ان “العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد أي دولة من دول الجوار والمنطقة ولا يسمح باستهداف البعثات الدبلوماسية”.

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