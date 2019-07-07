الراعي: مصالحة الجبل فوق كل اعتبار

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “مصالحة الجبل هي الكنز الذي نتمسك به وهي فوق كل اعتبار”، وتابع ان “سلامة الوطن هي من سلامة الجبل”.

ودعا الراعي الاحد “للعمل معا في سبيل توطيد أركان المصالحة سياسيا وواقعيا وخلق فرص عمل للجميع لكي يعود العيش معا الى سابق عهده”، واضاف “يجب اعتماد خطاب سياسي يجمع ولا يفرق يسير الى الامام ولا يعود الى الوراء، يبني ولا يهدم، يتعاون ولا يقصي”.

وقال الراعي “كفى هذا الهدم المتواصل للدولة ومؤسساتها وهذا القهر للشعب المحب والمسالم وإقحامه على هدم ما تبقى عنده من ثقة بالمسؤولين السياسيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام