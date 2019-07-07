انطلاق أعمال “مؤتمر السلام الأفغاني” برعاية ألمانية – سبوتنيك – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2019 - 16:39
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إيران تعلن تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي بعد انقضاء مهلة الشهرين التي حددتها لأوروبا
مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: نعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بقدر حاجتنا
عراقجي: تم إرسال رسالة من ظريف إلى موغيريني بشأن تعليق جديد للإلتزامات في الاتفاق النووي
عراقجي: اذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالبنا فسنستمر في خفض التزاماتنا خطوة تلو الأخرى
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي: قررنا رفع مستوى التخصيب لأكثر من 3.67%
كمالوندي: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أي درجة نراها مناسبة وبأي كمية نحتاجها
كمالوندي: لسنا بحاجة الى زيادة اجهزة طرد مركزي جديدة للوصول الى يورانيوم مخصب باي درجة نحتاجها
مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قرار ايران بتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم متوقع وهي تتصرف بشفافية
ميخائيل أوليانوف: مطالب ايران بالحفاظ على الاتفاق النووي لها ما يبررها ومسؤولية الحفاظ على الاتفاق تقع على عاتق واشنطن
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: أدعو فرنسا وبريطانيا وألمانيا الى فرض عقوبات تلقائية على ايران
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: زيادة ايران مستوى تخصيب اليورانيوم خطوة بالغة الخطورة
رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط يفتتح معرض الرئيس الشهيد صالح علي الصماد للصناعات العسكرية
الرئيس مهدي المشاط: المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت والاسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى
وزير الدفاع اليمني: وصلنا الى مرحلة متقدمة في مجالات التصنيع العسكري بأياد وخبرات يمنية والقادم سيكون أعظم
64 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من جنود العدو الصهيوني
الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية من 3 محافظات نحو الحدود السورية لملاحقة "داعش"
الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي ويبحث معه تطورات المنطقة
سانا: عودة عشرات العائلات المهجرة الى منازلها في مدينة القصير بريف حمص الجنوبي ـ الغربي
أ ف ب: 12 قتيلا على الأقل في هجوم لحركة طالبان بسيارة مفخخة في شرق أفغانستان
انطلاق أعمال “مؤتمر السلام الأفغاني” برعاية ألمانية – سبوتنيك
منذ 1 ساعة
7 July، 2019
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