جعجع: باسيل أعادنا 50 عاما إلى الوراء

أسف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للأجواء “التي لا توحي باجتماع للحكومة في الأيام المقبلة”.

وقال جعجع الاحد “من غير المقبول أن يعطل وزير الخارجية جبران باسيل اجتماع الحكومة من أجل بعض المكاسب الحزبية الصغيرة” حسب تعبيره.

وأضاف جعجع “لم أفهم مغزى كلمة الوزير باسيل او محلها من الإعراب، لم يتكلم بالوضع الحالي ولا عن المشاريع التي ينوي تكتله أن يتقدم بها، التكتل الأكبر في الوقت الحالي”.

واعتبر ان “باسيل أعادنا 50 عاما إلى الوراء”، وتابع “يطرح الأمور بقلب أسود ويشنج الأجواء من جديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام