مصطفى حمدان استقبل عزام الاحمد: الشعب الفلسطيني أسقط “صفقة العصر”

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان واعضاء الهيئة الاحد عضو “اللجنة المركزية” لحركة “فتح” عزام الاحمد، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي ابو العردات.

وبعد اللقاء، قال الاحمد “أكدنا على وحدة المصير والهدف ومواجهة العدو الواحد”، وتابع “نحن والمرابطون نشعر ان الوضع الحالي حرج جدا في ما يتعلق بالتصدي للخطة الاميركية الاسرائيلية بما يسمى بصفقة القرن”.

من جهته، اعتبر حمدان أن “اللقاء مع الاحمد ومع السفير دبور وابو العردات هو لقاء الفريق الواحد الذي يكون دائما توجهه بالنضال والكفاح من أجل تحرير فلسطين”، واضاف “هذا شرف لنا نحمله الى أبد الآبدين بأننا نتطلع إلى قباب القدس وكنائسها ولا نسعى الا للذهاب لنصلي معا في المسجد الأقصى محررا ونحضر القداديس في كنائسها”.

وقال حمدان إن “أهلنا الفلسطينيين وفي مقدمهم منظمة التحرير وحركة فتح هم الذين أسقطوا صفقة العصر مع كل الأطراف الفلسطينية كما أسقطوا الكثير من الصفقات سابقا”، وتابع “لو أعطوهم كل تريليونات الدولارات فهم لا بد عائدين الى فلسطين واعلان الدولة المستقلة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام