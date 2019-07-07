الرئيس الأفغاني: هناك تناقض بين أقوال “طالبان” وأفعالها

ندد الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني باعتداء تبنته حركة “طالبان” الأحد استهدف بناية تابعة للاستخبارات في ولاية غزني شرقي أفغانستان، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر “الحوار الأفغاني – الأفغاني” في قطر، واعتبره دليلاً على وجود تناقض بين أقوال الحركة وأفعالها.

وقال غني في بيان له إن “حركة طالبان وعبر تنفيذها هذا الاعتداء الإرهابي أظهرت وجود تناقض جدي بين الأقوال والأفعال”، وتابع “بينما يحاورون في قطر فإنهم يلطخون أيديهم يوميا بدماء الأبرياء بخاصة النساء والأطفال بأفغانستان”.

واضاف الرئيس الأفغاني “على طالبان أن تعي أنه من غير الممكن كسب امتيازات في مفاوضات السلام عبر استهداف المدنيين وبخاصة الأطفال”.

المصدر: سبوتنيك