مسؤول روسي: مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي تقع على عاتق الولايات المتحدة

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الأحد، أن مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وقال كوساتشوف لوكالة “سبوتنيك” :” الشيء الرئيسي في الوضع الحالي ليس المعايير المادية لتخصيب اليورانيوم، ولكن استعداد إيران السياسي للعودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، “إذا ما قامت واشنطن بضمان نهجًا مشابهًا”.

وأضاف السيناتور ” أن الكرة تقع على الجانب الأميركي، خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، الأميركيون هم من “خرقها” في البداية، ثم استغرق الأوروبيون وقتًا طويلاً للوفاء بواجبهم من التزاماتهم بشأن إنشاء آلية الدفع المالية “إنستيكس” التي تأخرت بشكل غير معقول، وأخيراً ستعمل أم لا – لا يزال السؤال كبيرًا”.

المصدر: سبوتنيك