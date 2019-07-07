الشيخ دعموش: من غير المقبول ضرب الاستقرار وتعريض السلم الأهلي للاهتزاز

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش “أن ما يهم حزب الله هو أن يبقى لبنان مستقرا، وأن يتعاون اللبنانيون لمعالجة خلافاتهم وأزماتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويعطوا الأولوية للاستقرار الداخلي وللإصلاحات الاقتصادية والمالية”.

وشدد الشيخ دعموش على أنه “من غير المقبول تعريض السلم الأهلي للاهتزاز وضرب الاستقرار والاقتصاد وتشويه صورة لبنان من أجل معالجة أزمات خاصة أو إيصال رسائل معينة أو استدراج دعم ضد خصوم في الداخل”، ولفت الى أن “أهمية الحفاظ على صورة لبنان وحماية العيش المشترك والسلم الأهلي”، وتابع “الاستقرار الداخلي هو مسؤولية الجميع ويجب أن يكون أولوية لدى الجميع”.

من جهة ثانية، رأى الشيخ دعموش أن “المحاولات الأمريكية الجديدة لإخضاع ايران ستنتهي الى الفشل كما انتهت كل محاولات أميركا السابقة الى الفشل”، وقال “نحن ننصح حلفاء أميركا في الخليج أن لا يراهنوا عليها فعند أول مفترق جدي تتركهم وتتخلى عنهم كما تخلت عن الكثير من حلفائها في الماضي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام