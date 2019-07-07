موسكو: قرار إيران بتجاوز تخصيب اليورانيوم متوقع وطهران تتصرف بشفافية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن “قرار إيران في تجاوز تخصيب اليورانيوم متوقع وأن طهران تتصرف بشفافية”.

وقال أوليانوف في حديث له الاحد “كان هذا متوقعا، الإيرانيون يتصرفون بشفافية وأعلنوا خطواتهم مقدما ويقومون الآن بتنفيذها، لذلك لم يكن مفاجئا لأحد”.

وأضاف أوليانوف “السؤال حول إلى أي مدى سيرتفع مستوى التخصيب”، وتابع “على حد علمي، لا يمكن تحديده إلا بعد عدة أيام بسبب طبيعة العملية”.

وقال أوليانوف “من الواضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بعملية القياس وتبلغ مجلس المحافظين بالنتائج”، واضاف “مثل هذا التقرير الواقعي سيكون في الوقت المناسب للدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة التي دعا لها الأميركيون في 10 تموز / يوليو”.

المصدر: سبوتنيك