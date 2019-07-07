احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 20 حادث، قتيلان و 19 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2019 - 09:42

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 20 حادث، قتيلان و 19 جريح

منذ 20 mins 7 July، 2019
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