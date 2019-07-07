العدو الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا ووالده بزعم الضلوع بعملية الدهس في حزما

اعتقل جيش العدو الإسرائيلي عند منتصف ليل السبت الاحد، شابا فلسطينيا ووالده بزعم الضلوع في عملية الدهس بالقرب من قرية حزما قرب القدس المحتلة، ما تسبب بإصابة 5 جنود صهاينة بجروح وصفت بين المتوسطة والطفيفة.

وقالت مصادر فلسطينية “تم إلقاء القبض على الشاب ووالده بعد حملة تمشيط وفحص في حاجز عسكري في المنطقة، وذلك بعد نشاط استخباري لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)”، وتابعت “تم نقلهما لتحقيق قوات الأمن، حيث رجح الاحتلال أن خلفية الحادث أمنية”.

من جهته، قال جيش العدو في بيان له إنه “بعد نشاط ميداني واستخباري مشترك لجنوده وجهاز الأمن العام (الشاباك) تم اعتقال شخص يعتقد انه قام بدهس الجنود، مساء السبت، بالقرب من قرية حزما”.

وزعم الجيش أن “التحقيق الأولي يظهر أن الحديث عن عملية دهس، حيث رصد المنفذ مجموعة من الجنود جانب الطريق خلال مهمة ميدانية وقام بدهسهم. ونتيجة لعملية الدهس أصيب 3 جنود بجروح متوسطة واثنين بجروح طفيفة”.

المصدر: فلسطين اليوم