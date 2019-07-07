اليونان: فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة

بدأ الناخبون اليونانيون الإدلاء باصواتهم الأحد انتخابات عامة، وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 7.00 صباحا بالتوقيت المحلي (04.00 بتوقيت غرينتش)، وستغلق الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الاقتراع 9 ملايين و903 ألفا و864 ناخبا،

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب “الديموقراطية الجديدة” المعارض بفارق 10 نقاط على حزب سيريزا الذي يترأسه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس.

وتحدثت استطلاعات الرأي ع فوز “الديموقراطية الجديدة” بما بين 151 و165 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، ويتوقع أن يتراجع عدد مقاعد سيريزا من 144 إلى ما بين 70 و82 مقعدا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية