السفير البريطاني بواشنطن يؤكد على عدم كفاءة ترامب وإدارته

وصف السفير البريطاني في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته بأنهما “غير كفوئين” وبأن أداءهما “معطل بشكل غير مسبوق”، وفقا لمذكرات دبلوماسية مسربة نشرتها الأحد صحيفة “ذا ميل أون صنداي” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن السفير كيم داروش في مذكرات سرية أرسلت إلى بريطانيا قوله إن “رئاسة ترامب قد تتحطم وتحترق وتنتهي بوصمة عار”، وتابع “لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية أكثر وأقل اختلالا وأقل مزاجية وأقل تشظيا وأقل طيشا دبلوماسيا”.

وأضافت الصحيفة ان “التعليقات الأكثر حدة التي أطلقها داروش هي تلك التي وصف فيها ترامب بأنه غير واثق وغير كفء”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية