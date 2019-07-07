إعلام العدو: 4 إصابات من جنود الجيش الإسرائيلي بعد تعرضهم للدهس قرب بلدة حزما شمال #القدس ومنفذ العملية ينسحب من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2019 - 00:44

إعلام العدو: 4 إصابات من جنود الجيش الإسرائيلي بعد تعرضهم للدهس قرب بلدة حزما شمال #القدس ومنفذ العملية ينسحب من المكان

منذ 1 ساعة 6 July، 2019
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