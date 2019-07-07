إعلام العدو: إصابة جنديين في عملية دهس قرب بلدة حزما شمال شرق #القدس ولم تعرف خلفية الحادث بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2019 - 00:44
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الحكومة الايرانية تعلن الأحد إجراءاتها الجديدة لخفض التزامات طهران بالاتفاق النووي بعد انقضاء المهلة المعطاة للاوروبيين
الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي: يجب وقف كل أشكال العقوبات الأميركية والحرب الاقتصادية على بلادنا
الشيخ حسن روحاني: خفض التزامات إيران يتوافق مع بنود الاتفاق النووي وعلى الاتحاد الاوروبي تحمّل مسؤوليته
الرئيس ايمانويل ماكرون: نهاية الاتفاق تعني هزيمة جماعية ويجب السيطرة على الأوضاع واتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ عليه
الرئيس ماكرون يبدي استعداد بلاده لمضاعفة جهودها لتحقيق مطالب إيران بوقف الحرب الاقتصادية المفروضة عليها
البيت الأبيض: الرئيس الاميركي ورئيسة الوزراء البريطانية بحثا باتصال هاتفي الملف الايراني والتعاون لتعزيز الأمن القومي
البيت الأبيض: ترامب وماي اتفقا على تنسيق الجهود لتنفيذ العقوبات على سوريا ولضمان عدم امتلاك ايران السلاح النووي
سلاح الجو اليمني المسيّر ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2K على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية بمطار جيزان
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: الضربات أصابت أهدافها بدقّة عالية وأدّت الى تعطّل الملاحة الجوية في مطار جيزان
رئيس الوفد الوطني اليمني: الضربات الجوية خيار فرضه إستمرار العدوان وعلى دوله تحمّل عواقب تماديها بإجرامها بحق اليمنيين
اليمن: الآلاف يتظاهرون في مدينة المهرة مطالبين بانسحاب قوات الاحتلال السعودي والاماراتي وتسليم منافذها البرية والبحرية
الرئيسان الروسي والتركي يؤكدان بإتصال هاتفي على أهمية تكثيف الجهود السياسية للتوصل الى تسوية في سوريا عبر صيغة أستانا
دول البريكس تؤكد التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ودعم تأسيس اللجنة الدستورية ومكافحة الارهاب
سوريا: أهالي حماه يؤكدون خلال فعالية وطنية أن الجولان سيبقى أرضا سورية وسيعود للوطن الأم مهما طال الاحتلال
القوى الوطنية والاسلامية بمحافظة رام الله والبيرة: لتفعيل الأنشطة المساندة للأسرى والمواجهة مع العدو على نقاط التماس
الخارجية العراقية: نؤكد على موقفنا الرافض للاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والالتزام بمقاطعة العدو وعدم إقامة علاقات معه
السودان: رئيس المجلس العسكري يتعهد بتنفيذ بنود الإتفاق المبرم مع قوى الحرية والتغيير والعمل معها بروح الشراكة
تحالف قوى الحرية والتغيير يلغى الدعوة الى العصيان المدني الذي كان مقررا في 14 تموز/يوليو اثر الاتفاق مع المجلس العسكري
الخارجية الأميركية ترحب بالاتفاق على إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان
وزير الخارجية جبران باسيل يؤكد من عكار أنّ التيار الوطني الحر يقف الى جانب كل الفئات اللبنانية للحصول على حقوقها
لبنان: المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي ينتخب فارس سعد رئيسا للحزب خلفا للرئيس المستقيل حنا الناشف
رئيس النيجر: اقترحت تشكيل تحالف دولي لمكافحة الارهاب في الساحل وبحيرة تشاد لأن وسائلنا وحدها لا تكفي
المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان يعلن إحراز تقدم في كافة المسائل التي تتم بالمحادثات مع حركة طالبان في الدوحة
الرئيس السريلانكي: لن نسمح للحكومة بإبرام اتفاقية تسمح للقوات الأميركية باستخدام مرافئ البلاد وتقوّض استقلالنا وسيادتنا
ألمانيا: تظاهرات في مئة مدينة تضامنا مع المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين بالبحر ورفصا لإجراءات ايطاليا ضدها
اليابان: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة إثر انفجار في مستودع للتخلص من النفايات الصناعية في أوساكا وسط البلاد
أميركا: 900 هزّة ارتدادية تلت زلزال بقوة 7.1 درجات ضرب جنوب كاليفورنيا وتسبب بانهيار مبان وانقطاع الكهرباء والاتصالات
أميركا: وقوع إصابات عدّة بسبب انفجار غاز قوي وقع في مركز تسوق في بلدة بلانتيشون جنوب فلوريدا
إعلام العدو: إصابة جنديين في عملية دهس قرب بلدة حزما شمال شرق #القدس ولم تعرف خلفية الحادث بعد
منذ 2 ساعة
6 July، 2019
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