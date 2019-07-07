إعلام العدو: إصابة جنديين في عملية دهس قرب بلدة حزما شمال شرق #القدس ولم تعرف خلفية الحادث بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2019 - 00:44

إعلام العدو: إصابة جنديين في عملية دهس قرب بلدة حزما شمال شرق #القدس ولم تعرف خلفية الحادث بعد

منذ 2 ساعة 6 July، 2019
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