الرئيس الفرنسي للرئيس الإيراني: نعترف ان اجراءات اوروبا لم تكن فاعلة في التعويض عن الحظر الاميركي

اعترف الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، يوم السبت، بأن اجراءات اوروبا للتعويض عن الحظر الاميركي لم تكن ناجحة وفاعلة، مؤكدا ان بلاده ستبذل جهودا للتعويض عن هذا الموضوع.

وفي اتصال مع نظيره الايراني الشيخ حسن روحاني، مساء السبت، قال ماكرون “ان الاتحاد الاوروبي ومنذ بدء انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، عارضت هذا الاجراء بشدة”، واعرب عن رغبة الاتحاد الاوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي، وقال إنه بذل قصارى جهوده في هذا المسار. وقال ماكرون “نعترف ان اجراءات اوروبا للتعويض عن الحظر الاميركي لم تكن ناجحة وفاعلة، الا اننا نبذل قصارى جهودنا للتعويض عن هذا الموضوع.”

وبيّن الرئيس الفرنسي انه يجب السيطرة على الاوضاع، ولابد من تنفيذ برنامج واجراءات جديدة للحفاظ على الاتفاق النووي. وأشار إلى أن نهاية الاتفاق النووي ستكون اجراءا مؤسفا وبمثابة الاعتراف بالهزيمة الجماعية، ولذلك لابد من اختيار هذا المسار الثاني من اجل الحفاظ على الاتفاق النووي والمساعدة بإزالة التوتر، وقال إن “فرنسا مستعدة لمضاعفة جهودها وخاصة في مسار المطلب الايراني المتمثل بإقرار هدنة في هذه الحرب الاقتصادية.”

المصدر: وكالة أنباء فارس