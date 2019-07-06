غدًا.. إزاحة الستار عن أسلحة جديدة في معرض الرئيس الشهيد الصماد

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم السبت أن القيادة العامة للقوات المسلحة ستفتتح غدا معرض الشهيد الرئيس صالح الصماد.

وقال العميد سريع في بيان له” إن المعرض سيتم فيه إزاحة الستار عن أسلحة جديدة منها صاروخ باليستي مجنح وكذلك الكشف عن جديد الصناعات الحربية لسلاح الجو المسير”.

يُذكر أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أكد في 26 من حزيران/ يونيو الفائت أنه سيتم الكشف قريبا عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية من الأسلحة المختلفة وعلى رأسها الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير.

وذكر العميد سريع أن الكشف عن هذه الأسلحة الجديدة سيمثل تحولاً مهماً في تاريخ القوة العسكرية اليمنية سيما تلك الأسلحة التي خضعت لمراحل تجريبية ناجحة وأثبتت فاعليتها في ميدان المعركة قبل أن يتم الإعلان عنها والمزودة بتقنيات متطورة.

المصدر: المسيرة نت