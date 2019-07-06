النائب بزي: تقارير بعض المؤسسات النقدية الدولية السلبية تجاه لبنان مردها الى موقفه من صفقة القرن

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، خلال استقباله اليوم وفودا في مكتبه في بنت جبيل، ان “تقارير بعض المؤسسات النقدية الدولية السلبية تجاه لبنان مردها الى موقف لبنان الرسمي والشعبي من صفقة القرن”.

وشدد على “اهمية إنجاز الموازنة في الأيام المقبلة وضرورة إرسال قطوعات الحسابات كي تنتظم قانونا مالية الدولة”.

وإذ أكد “انحياز الرئيس نبيه بري الى عناوين الوحدة والحوار والاستقرار والسلم الأهلي ضد كل من يهدد أمن البلاد والعباد في راحتهم ولقمة عيشهم”، طالب بـ “تبريد الرؤوس الحامية ونبذ التوترات، وخاصة ان الوضع الراهن يتطلب وعيا وحكمة وارادة وقدرة على طي صفحة التذاكي والتشاطر وفتح صفحة من التوافق والتفاهم وحس المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام