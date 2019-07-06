رئيس النيجر يدعو الى “تحالف دولي ضد الإرهاب” في منطقة الساحل

دعا رئيس النيجر محمد ايسوفو الذي تتعرض بلاده لهجمات مجموعات ارهابية في غربها وجنوب شرقها الى تشكيل “تحالف دولي” على غرار التحالف الذي تصدى لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقال رئيس النيجر في مقابلة مع فرانس برس عشية القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الافريقي في نيامي “اقترحت تشكيل تحالف دولي لمكافحة الارهاب في الساحل وبحيرة تشاد على غرار التحالف الذي تشكل لمحاربة داعش في الشرق الاوسط”.

وأضاف أن “امننا هو أمن العالم. إذا تمكن الارهاب غدا من هزيمة دولنا (في الساحل) فسينتقل الى أوروبا والولايات المتحدة، هذا واضح على المجتمع الدولي اذا أن يبدي اهتماما أكبر بالوضع إن وسائلنا وحدها لا تكفي”.

وشكلت دول مجموعة الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) قوة من خمسة آلاف عنصر، لكنها لم تنجح في الحد من تمدد الجماعات الارهابية ولا في وقف هجماتها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية