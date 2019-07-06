لجنة دعم الصحفيين تستنكر مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين

استنكر رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري، بشدة مواصلة الاحتلال الاسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة .

وأكد الصحفي المصري في تصريح لفضائية الاقصى، اليوم السبت، أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة، لافتّا أن الصحفي سامي مصران مراسل فضائية الأقصى كان يلبس السترة والشارة الصحفية ورغم ذلك تم استهداف برصاصة من عيار مطاطي في كتفه اثناء تغطيته لمسيرات العودة شرق البريج مساء يوم الجمعة الموافق 5 يوليو.

وأشار رئيس لجنة دعم الصحفيين، أنه تم رصد 230 حالة انتهاك بحق الإعلاميين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2019م، مشيراً إلى أن الانتهاكات الأبرز كانت خلال تغطية الصحفيين لمسيرات العودة في قطاع غزة .

ودعا المصري، المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير ومؤسسات حقوق الانسان الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه المتعمد بحق الصحفيين، مبينًا أن الصحفي “سامي مصران ” أصيب أثناء تغطيته لمسيرات العودة أربعة مرات، ما يدلل على الاستهداف المتعمد للصحفيين رغم التزامهم بكل شروط السلامة المهنية أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية .

يشار أن الاحتلال قتل منذ بداية مسيرات العودة في الثلاثين من مارس عام 2018 اثنين من الصحفيين، هما: ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، فيما أصاب نحو 350 صحفي أخرين بجراح متفاوتة أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة الأسبوعية على حدود قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم