الحديدة: قصف مدفعي مكثف لقوى العدوان على ممتلكات المواطنين غرب مديرية التحيتا منذ الصباح – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 6 2019 - 18:23
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
ممثلية إيران في المنظمات الدولية في فيينا تصف طلب أميركا عقد اجتماع لمجلس حكام وكالة الطاقة الذرية بمزحة التاريخ المرة
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: توقيف الحكومة البريطانية ناقلة النفط الإيرانية عمل يخالف المعايير الدولية
نائب قائد حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي: لدينا قوة لا تتوقعها العديد من الدول ولا تدخل في مخيلتهم
العميد علي فدوي: أعداؤنا أصبحوا على يقين أننا وصلنا الى مرحلة يجب عليهم أن يتخذوا سياسة الردع في مقابلنا
باكستان: اللجنة الإقتصادية المشتركة بين إيران وباكستان توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري وأنشطة الملاحة
الخارجية العراقية: نؤكد على موقفنا الرافض للاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والالتزام بمقاطعة العدو وعدم إقامة علاقات معه
إيران تنفي تقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج وتصفها بالمفبركة
سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدة كرناز بريف حماه الشمالي الغربي مصدرها الجماعات المسلحة
الرئيسان الروسي والتركي يؤكدان بإتصال هاتفي على أهمية تكثيف الجهود السياسية للتوصل الى تسوية في سوريا عبر صيغة أستانا
دول البريكس تؤكد التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أرضيها ودعم تأسيس اللجنة الدستورية
بيان البريكس يؤكد الالتزام بمكافحة الارهاب وإعادة إعمار سوريا ويدعو للتقيّد بنظام وقف إطلاق النار في ادلب
البطريرك بشارة الراعي يشدد خلال لقائه المنسق الخاص للامم المتحدة على وجوب تأمين عودة سريعة ولائقة للنازحين السوريين
رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل من طرابلس: نحن لم نشارك في حروب الآخرين ولم ننصب حواجز على الطرقات وننتهك حرمات
النائب طلال ارسلان يجدد خلال تشييع "سامر أبي فراج" الذي سقط في أحداث قبر شمون مطلبه بإحالة القضية على المجلس العدلي
اليمن: الآلاف يتظاهرون في مدينة المهرة مطالبين بانسحاب قوات الاحتلال السعودي والاماراتي وتسليم منافذها البرية والبحرية
مصادر يمنية: تدمير آلية محملة بمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في جبهة أسطر بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف
مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف عاجل لاطلاق النار في ليبيا بعد ارتفاع دصيلة الضحايا إلى نحو الـ1000
الرئيس التركي خلال استقبال رئيس حكومة الوفاق الليبية: ندعم حكومة الوفاق وندعو لوقف هجمات المشير خليفة حفتر
مرسوم رئاسي تركي يقيل رئيس البنك المركزي ويعيّن نائبه في منصبه
مسؤولون أميركيون: العمل جار لتحديد موعد لإجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الصين الأسبوع المقبل عبر الهاتف
الرئيس الأميركي: حملات اعتقال المهاجرين ستبدأ قريبا جدا وسنعيد كل من جاؤوا بشكل غير قانوني على مدى سنين
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن عن إجراء مناورات عسكرية لحماية حدود البلاد في 24 تموز / يوليو الجاري
أفغانستان: 14 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في سقوط قذائف هاون على سوق مزدحم شمال البلاد
العفو الدولية تدين مقتل 6 أشخاص في هندوراس منذ نيسان الماضي بسبب استخدام الجيش القوة المفرطة ضد المتظاهرين
وزارة الدفاع في اذربيجان: مقتل جنديين وجرح آخر بانفجار داخل وحدة عسكرية
فرنسا: 40 منظمة تطالب الحكومة بالتخلي عن اجراء يلزم مراكز إيواء المشردين بتسليم لوائح بأسماء اللاجئين وطالبي اللجوء
أميركا: زلزال بقوة 7.1 درجات ضرب جنوب ولاية كاليفورنيا وتسبب بانهيار مبان وانقطاع الكهرباء والماء وخطوط الاتصالات
الحديدة: قصف مدفعي مكثف لقوى العدوان على ممتلكات المواطنين غرب مديرية التحيتا منذ الصباح
منذ 2 ساعة
6 July، 2019
التعليقات
ذات صلة
رئيس النيجر يدعو الى “تحالف دولي ضد الإرهاب” في منطقة الساحل
لجنة دعم الصحفيين تستنكر مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين
القوى الوطنية تدعو للتصعيد مع الاحتلال الجمعة المقبلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}