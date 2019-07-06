استشهاد مواطن يمني نتيجة قذيفة مدفعية أطلقتها قوى العدوان في منطقة السويق بمديرية التحيتا (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2019 - 18:23

استشهاد مواطن يمني نتيجة قذيفة مدفعية أطلقتها قوى العدوان في منطقة السويق بمديرية التحيتا (وسائل اعلام يمنية)

منذ 2 ساعة 6 July، 2019
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