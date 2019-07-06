تعز: الجيش اليمني واللجان يهاجمون مواقع لمرتزقة العدوان في مفرق الوازعية ويكبدوهم خسائر في الأرواح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2019 - 18:23

تعز: الجيش اليمني واللجان يهاجمون مواقع لمرتزقة العدوان في مفرق الوازعية ويكبدوهم خسائر في الأرواح

منذ 2 ساعة 6 July، 2019
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