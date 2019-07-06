تعز: إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في مفرق الوازعية ومقتل وجرح عدد منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2019 - 18:22

تعز: إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في مفرق الوازعية ومقتل وجرح عدد منهم

منذ 2 ساعة 6 July، 2019
أخبار موقع المنار

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