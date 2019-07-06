الآلية الايرانية المتوازية مع “اينستكس” قيد التجریب

أوضح مدير شركة الالية الخاصة للتعامل التجاري والتمويلي الايرانية “ساتما” المتناظرة مع الية اينستكس الاوروبية للتعامل المالي مع ايران، أن الالية لا تزال قيد التجریب.

وأوضح علي اصغر نوري في تصريح اليوم ، أن الشركة “ساتما” بصدد اجراء اختبارات للدفع والايداع المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، حيث إن ثمة مشاكل عديدة تواجه المصدرين في القضايا المصرفية.

وأضاف : لذلك طلبنا بالمرحلة الاولى من بعض التجار الذي يصدرون السلع لاوروبا، تنفيذ عمليات تصدير عبر الالية ساتما.

واكد نوري أن تم التنسيق مع اينستكس لتجريب عملية توريدية حيث إن تسديد هذه المدفوعات رهن عملية بيع النفط او خط ائتمان، يسدد عبر مبيعات النفط.

وبيّن أن ساتما طالبت الاوروبيين، تقديم مصرف محدد بغية تنفيذ معاملات مالية، ليكون وسيطا بين المشترين والبائعين الايرانيين والاوروبيين، لافتا الى أن ثمة مفاوضات جارية بهذا الشأن.

ونوه الى أن أغلبية الموارد المالية للآلية المالية الاوروبية “اينستكس” تتشكل من مبيعات النفط الايراني، ولتوفير السيولة اللازمة للاستيراد يتعين على الدول الاوروبية شراء النفط ليتسنى ايداع المستحقات عبر اينستكس.

المصدر: فارس