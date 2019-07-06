مدير الالية الايرانية الخاصة للتعامل التمويلي مع اينستكس : تم التنسيق مع اينستكس لتجريب عملية توريدية (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2019 - 15:55

مدير الالية الايرانية الخاصة للتعامل التمويلي مع اينستكس : تم التنسيق مع اينستكس لتجريب عملية توريدية (فارس)

منذ 48 mins 6 July، 2019
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